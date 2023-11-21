Захарова заявила, что у кризиса на Ближнем Востоке нет силового решения

По словам официального представителя МИД РФ, такой подход не работает

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кризис на Ближнем Востоке не может быть решен силовым путем, потому что такой подход не работает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Те, кто в действительности находятся в эпицентре страдания, понимают, о чем мы говорим и что мы делаем. Мы говорим о том, что решения силового [кризиса на Ближнем Востоке] не может быть. Причин много, но наверное, самая главная - а уже пробовали", - сказала она.

Захарова упомянула недавнюю статью президента США Джо Байдена, в которой, по ее словам, он говорил "об исключительных правах американской нации решать буквально все вопросы, о значимости американкой сущности, вот этого американского духа, в том числе в регионе". "То есть опять это наделение себя полномочиями по решению за кого-то вопреки логике праву и так далее, - продолжила дипломата. - Этот подход уже был - и силовой, и с точки зрения исключительности, и он не работает. Он приводит к еще более страшным последствиям, к эскалации, усугублению ситуации. Не нужно повторять эти ошибки заново".

Официальный представитель МИД РФ указала, что в ситуации с Ближним Востоком "нужно возвращаться к международно-правовым основам, выработанным коллективно, коллегиально, нужно реанимировать и запускать дипломатические механизмы, включать те принципы, о которых договаривались".

Захарова также отметила, что у главы МИД РФ Сергея Лаврова во вторник состоялся "откровенный диалог" с рядом глав внешнеполитических ведомств стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Москве. "С не просто приехавшими на двусторонние переговоры министрами, а речь идет о более масштабной задаче, - подчеркнула она. - Этот тот самый саммит в Эр-Рияде ОИС и ЛАГ, которые приняли решение о том, чтобы предпринять ряд дипломатических шагов на международной арене, нацеленных и посвященных консолидации международных усилий для того, чтобы остановить кровопролитие, решить острейшие гуманитарные проблемы и сегодняшнего дня, и на перспективу. Они совершают ряд вот таких международных вояжей в центральные точки мира, где этот вопрос может и должен быть обсужден, где может быть найдено решение. Сегодня это Москва".