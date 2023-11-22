Захарова: РФ призывает стороны строго соблюдать соглашение о гуманитарной паузе в Газе

По словам официального представителя МИД РФ, Россия готова способствовать деэскалации обстановки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта строго соблюдать соглашение о гуманитарной паузе в секторе Газа и готова всячески способствовать деэскалации обстановки. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Надеемся, что упомянутое соглашение будет строго соблюдаться всеми сторонами, способствовать дальнейшему развитию соответствующих контактов в интересах решения острых гуманитарных вопросов и станет важным шагом на пути общей деэскалации обстановки, - сказала она. - В свою очередь, намерены всячески этому способствовать в тесной координации с региональными партнерами".

Дипломат в этой связи отметила, что гуманитарная пауза в Газе "позволит нарастить поставки продовольствия, топлива, медикаментов для нужд жителей сектора". "Выход на эти важные договоренности, от реализации которых зависит судьбы многих людей, стал возможным во многом благодаря эффективным посредническим усилиям, которые были предприняты представителями Катара и Египта в контактах с руководством ХАМАС", - констатировала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что российская сторона "будет и дальше поощрять все вовлеченные стороны к поиску необходимых компромиссных развязок в пользу скорейшего выхода из кризисной ситуации и комплексного урегулирования палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе". "Мы приветствуем достигнутые договоренности и хотим подчеркнуть, что это была изначальная позиция нашей страны с момента эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года. Мы призывали и к деэскалации, и к гуманитарным паузам, и к решению даже не столько насущных, а остро стоящих гуманитарных вопросов путем прекращения огня", - заключила дипломат.

О гуманитарном перемирии

ХАМАС 22 ноября сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Катара и Египта соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Движение подтвердило, что договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен заключенных в израильских тюрьмах.

За освобождение еще 10 заложников Израиль будет на день прекращать боевые действия, отметили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. По данным израильской стороны, в плену у боевиков находятся более 200 человек.