23 ноября, 14:37
Палестино-израильский конфликт

Богданов и посол Мавритании обсудили палестино-израильский конфликт

Стороны также затронули вопросы Северной Африки и двусторонней повестки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Мавритании в Москве Деман Мохамед обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе.

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"Состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади также подчеркнули, что стороны обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития "традиционно дружественных российско-мавританских отношений".

Встреча состоялась по просьбе посла Мавритании. 

Теги:
МавританияРоссияПалестино-израильский конфликтБогданов, Михаил Леонидович
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