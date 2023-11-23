Богданов и посол Мавритании обсудили палестино-израильский конфликт

Стороны также затронули вопросы Северной Африки и двусторонней повестки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Мавритании в Москве Деман Мохамед обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Северной Африке и Сахаро-Сахельском регионе.

"Состоялся обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в Северной Африке и Сахаро-Сахеле", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади также подчеркнули, что стороны обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития "традиционно дружественных российско-мавританских отношений".

Встреча состоялась по просьбе посла Мавритании.