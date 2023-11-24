Эксперт: расширение ближневосточного конфликта до региональных масштабов исключено

Научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин заявил, что ближневосточные страны проявляют сдержанность

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Нынешняя эскалация палестино-израильского конфликта может принять затяжной характер, но расширение противостояния до региональных масштабов исключено, так как ближневосточные страны проявляют сдержанность. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"Затяжной характер эскалация может принять, но что исключено, мне кажется, это вот расползание конфликта в более широкий формат, региональный, когда там будут вовлечены другие страны: Иран, Ливан и еще какие-то арабские государства. Мне кажется, сегодня к этому показаний нет, потому что все проявляют сдержанность. И Иран проявляет сдержанность, и "Хезболлах" проявляет сдержанность, и арабские страны", - сказал он.

Аналитик, говоря о перемирии между движением ХАМАС и Израилем, отметил, что это "промежуточный шаг, имеющий позитивную составляющую". Также Наумкин отметил "попытки Соединенных Штатов Америки монополизировать посредничество в урегулировании конфликта" в качестве негативного момента. "Здесь это тоже чувствуется, как об этом говорил и президент России Владимир Путин", - добавил он.

Кроме того, эксперт указал на необходимость решения ближневосточного конфликта в переговорном формате. При этом собеседник агентства подчеркнул, что серьезные противоречия в виде "противоположных мнениях по поводу будущего палестинских территорий, самого государства и целей, а главное, тех действий, которые были предприняты с одной стороны ХАМАС, а с другой стороны ответом Израиля, будут препятствовать, безусловно, и делать более сложным процесс урегулирования".

Наумкин, обратив внимание в беседе на российскую позицию по ближневосточному конфликту, указав, что в странах арабского мира "ее оценивают очень высоко". "Наша позиция пользуется большой популярностью на Арабском Востоке. Я думаю, что это большая победа нашей дипломатии и нашего президента, который этой дипломатией управляет", - подчеркнул аналитик.