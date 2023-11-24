24 ноября, 12:47,
обновлено 24 ноября, 13:21

Путин назвал опасной и недопустимой монополию западных платформ в сфере ИИ в РФ

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы государства, необходимо "подключать к общей работе специалистов гуманитарных дисциплин" для разработки надежных и безопасных технологий в отрасли

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Монопольное доминирование в России разработанных на Западе технологических систем недопустимо и даже опасно, заявил президент РФ Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту. По его словам, необходимо привлечение российских специалистов, в том числе в гуманитарной сфере, для разработки надежных и безопасных технологий в отрасли.

"Монопольное доминирование подобных (западных - прим. ТАСС) чужих разработок в России неприемлемо, опасно и недопустимо", - заявил Путин и подчеркнул: "Нужно обязательно использовать российские решения в сфере создания надежных, прозрачных и безопасных для человека систем искусственного интеллекта".

По словам главы государства, необходимо "подключать к общей работе специалистов гуманитарных дисциплин". Путин привел в пример успешное сотрудничество институтов Российской академии наук и "Яндекса", подготовивших Национальный корпус русского языка. "Считаю также необходимым, чтобы органы власти всех уровней, библиотеки и архивы помогали созданию набора данных для машинного обучения, предоставляя их оперативно и безвозмездно", - подчеркнул президент РФ.

"Наши отечественные модели искусственного интеллекта должны отражать все богатство и многообразие мировой культуры, наследие, знание, мудрость всех мировых цивилизаций. От этого мы с вами станем только богаче и более конкурентоспособны", - уверен Путин. "Наши традиционные ценности, богатство и красота русского языка, языков других народов России - они должны лежать в основе наших разработок", - подчеркнул президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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