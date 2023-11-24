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обновлено 24 ноября, 13:05
Палестино-израильский конфликт

МИД РФ высоко оценил взаимодействие с Египтом по эвакуации российских граждан из Газы

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов также обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари проблематику урегулирования ситуации в Сирии, Ливане и Судане

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов обсудил с послом Египта в Москве Назихом Нагари ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и дал высокую оценку взаимодействию с Египтом при эвакуации граждан РФ из сектора Газа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

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"В ходе беседы основное внимание было уделено ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе в контексте итогов прошедшей 21 ноября в Москве встречи [главы МИД РФ] Сергея Лаврова с делегацией глав внешнеполитических ведомств ряда арабских и исламских государств, в состав которой входил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. С российской стороны была дана высокая оценка взаимодействию с Египтом при решении всего комплекса вопросов, связанных с эвакуацией российских граждан из сектора Газа через территорию Египта", - говорится в сообщении министерства.

Также стороны обсудили проблематику урегулирования ситуации в Сирии, Ливане и Судане, добавили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что за помощью в эвакуации из сектора Газа обратились в совокупности более 900 человек. Директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что за сутки границу сектора Газа через КПП "Рафах" пересек 101 россиянин, а "всего из зоны конфликта эвакуированы более 750 человек". Он также отметил, что в совокупности с начала операции в Россию доставлены более 650 человек, в том числе 300 детей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

24 ноября в 07:00 по местному времени (08:00 мск) вступило в силу соглашение о четырехдневном перемирии в Газе между ХАМАС и Израилем. 

Теги:
ЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликт
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