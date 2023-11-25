Хинштейн раскритиковал позицию главы Пензы по установке мемориальных досок на школах

Александр Басенко ранее предложил устанавливать мемориальные доски в честь выпускников, погибших на СВО, только после окончания спецоперации

ТАСС, 25 ноября. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал недопустимой позицию главы Пензы Александра Басенко, который предложил устанавливать на школах мемориальные доски в честь выпускников, погибших на СВО, только после окончания спецоперации. Об этом Хинштейн написал в Telegram-канале.

"Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной. Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач. Надеюсь, что губернатор Пензенской области, секретарь регионального отделения нашей партии Олег Мельниченко поправит главу города и примет необходимые решения для того, чтобы справедливость восторжествовала", - написал Хинштейн.

Ранее несколько СМИ и Telegram-каналов написали, что Александр Басенко на сессии Пензенской городской Думы призвал приостановить установку на зданиях школ мемориальных досок в честь выпускников, погибших на СВО. Сообщалось, что он предлагал дождаться окончания СВО, чтобы перечислить на мемориальных досках всех погибших выпускников, а не устанавливать табличку каждому.

Сам Басенко, комментируя публикации, завил, что его слова были выдернуты из контекста. "Накануне из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова - и распространены падкими на нездоровые сенсации Telegram-каналами. Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию", - написал Басенко в Telegram-канале.

Он отметил, что с величайшим уважением относится к участникам специальной военной операции и их семьям, в регионе принимается большое количество мер по их социальной поддержке, а также ведется работа по увековечиванию памяти героев СВО.