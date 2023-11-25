24 ноября, 21:00
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии намерены продолжать поддерживать Украину и реализовывать меры по смягчению последствий конфликта для ФРГ, несмотря на блокировку бюджетных €60 млрд и заморозку финансирования нескольких проектов.

Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский по результатам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Основные события 25 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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