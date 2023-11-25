Военная операция на Украине. Онлайн

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии намерены продолжать поддерживать Украину и реализовывать меры по смягчению последствий конфликта для ФРГ, несмотря на блокировку бюджетных €60 млрд и заморозку финансирования нескольких проектов.

Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский по результатам заседания ставки верховного главнокомандующего.

Основные события 25 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.