Пушилин сообщил о ранении ребенка при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Глава ДНР рассказал, что мальчик находится в больнице в состоянии средней степени тяжести

ДОНЕЦК, 25 ноября. /ТАСС/. Мальчик 2012 года рождения пострадал при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения, он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", - написал Пушилин.

Он добавил, что при обстрелах населенных пунктов региона повреждены семь жилых домов, а также объект энергетики в Ясиноватой, ДК и храм в Горловке. Со стороны ВСУ зафиксировано 25 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа, ударных БПЛА.

Ранее глава Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что от атак украинских беспилотников в Кировском районе города пострадала мирная жительница, в Петровском районе - мужчина.