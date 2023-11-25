25 ноября, 11:04,
обновлено 25 ноября, 11:15
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и 2 пикапа, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли на краснолиманском направлении до 55 военных, Вооруженные силы РФ отразили атаку украинской штурмовой группы бригады.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Григоровка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что за сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и 2 пикапа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация