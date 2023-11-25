25 ноября, 11:30
Военная операция на Украине

В Пензе планируют создать единый мемориал в память о погибших участниках СВО

Александр Река/ ТАСС
© Александр Река/ ТАСС

В каждом учебном заведении города намерены также создавать мемориальные уголки в память о военных

ТАСС, 25 ноября. В Пензе рассматривают вопрос создания единого мемориала, где сохранятся имена всех погибших жителей города, участвующих в специальной военной операции. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Пензы Александр Басенко.

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"Мы принимаем большое количество мер по социальной поддержке, мы также ведем работу по увековечиванию памяти героев СВО. Рассматриваем также вопрос о создании единого мемориала, где сохранятся имена всех погибших пензенцев, участвующих в специальной военной операции", - написал Басенко.

Он отметил, что на зданиях школ уже установили мемориальные доски в честь участников спецоперации. В планах также создание в каждом учебном заведении мемориального уголка в память о бойцах. 

Теги:
РоссияПензенская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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