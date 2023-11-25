В ВС РФ сообщили об отражении шести атак штурмовиков ВСУ на купянском направлении

Украинские силы потеряли до 50 военнослужащих и два беспилотных летательных аппарата

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки российских войск "Запад" отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе боевых действий на купянском направлении подразделения группировки войск "Запад", используя результаты ударов авиации и артиллерии, отразили шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной бригады и 15-й бригады национальной гвардии на направлениях Загоруйковка, Першотравневое и Ивановка, Ягодное", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра группировки, экипажи самолетов оперативно-тактической авиации ВС РФ нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации 43-й механизированной бригады в районе Петропавловки, Куриловки. Также расчетами тяжелых огнеметных систем были нанесены удары по скоплению живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады в районе Синьковки.

Зыбинский добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки были уничтожены 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три минометных расчета в районах Кондрашовки, Петропавловки и Степовой Новоселовки. "Общие потери противника составили до 50 военнослужащих, два беспилотных летательных аппарата", - заключил он.