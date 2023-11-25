Швейцария выделит Украине более €100 млн

Денежные средства пойдут на разминирование территорий

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Швейцария предоставит Украине более €100 млн помощи, средства пойдут на разминирование. Об этом сообщил президент Швейцарии Ален Берсе на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Выступление транслировалось по украинскому телевидению.

"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование, это оказывает непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение выделить 100 млн швейцарских франков (чуть более €103 млн)", - заявил Берсе.

"Это позволит повысить наше участие в решении проблем разминирования и обеспечения продуктами, а также будет способствовать экспорту зерновых с Украины", - подчеркнул он.

Берсе прибыл в Киев в субботу для переговоров с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности.