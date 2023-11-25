Российские средства ПВО сбили два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области

Они также уничтожили 18 беспилотников за сутки, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Средства ПВО сбили два МиГ-29 Воздушных сил Украины в Днепропетровской области, а также уничтожили 18 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области. Кроме того, перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Нырково, Золотаревка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Новобахмутовка Донецкой Народной Республики, Новая Збурьевка и Раденск Херсонской области", - сообщили там.