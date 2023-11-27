На "Примаковских чтениях" обсудят кризис на Ближнем Востоке и новые вызовы безопасности

Мероприятие пройдет 27-28 ноября в Москве на площадке Центра международной торговли

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения", в котором примут участие более 50 зарубежных гостей из 26 стран мира, открывается в понедельник в Москве. В этом году его тема - "Горизонты постглобализации".

По традиции специальным гостем мероприятия станет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ожидается, что он выступит в понедельник перед участниками и ответит на их вопросы. В прошлом году министр подробно затронул тему расширения БРИКС, конфликт на Украине и выстраивание новой системы взаимоотношений в мире, не зависящей от диктата западных стран. В этом году в фокусе внимания министра и участников форума будут факторы, формирующие постглобальный мир, рассказал директор ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский. Планируется обсуждение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, последствий пандемии COVID-19, роста напряженности в отношениях Китая и США, энергетических рисков, а также таких вызовов безопасности, как климатические и миграционные кризисы.

Как отмечают организаторы, вторым специальным гостем форума в первый раз станет генеральный директор компании "Росатом" Алексей Лихачев.

Мероприятие пройдет 27-28 ноября в Москве на площадке Центра международной торговли.

Развитие событий в Газе

В первый день форума пройдет несколько сессий, посвященных острым темам современной международной политики. Одной из ключевых будет дискуссия о новом обострении палестино-израильского конфликта и угрозах для всего региона. Участники уделят особое внимание мерам по скорейшему началу процесса урегулирования палестинской проблемы. Россия последовательно выступала за ее решение на международно признанной основе, утвержденной в рамках ООН и Арабской мирной инициативы, которая предполагает создание палестинского государства на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Лавров на последней встрече с главами МИД некоторых стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества призвал немедленно начать подготовку к перезапуску переговорного процесса по созданию государства Палестина.

Модератор сессии, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин на пресс-конференции в ТАСС в преддверии форума обратил внимание, что в мире активно обсуждается дальнейшая судьба сектора Газа. По его словам, рассматриваются пять сценариев: реоккупация Газы, Газа под военным контролем Израиля, передача Газы под египетский контроль, передача Газы под контроль Палестинской национальной администрации и передача Газы под международное управление с участием арабских государств. Эти сценарии и, вероятно, некоторые другие будут обсуждаться российскими и зарубежными экспертами форума.

Другие острые темы

Участники чтений также дадут оценку ситуации на мировых энергетических рынках. Как сообщают организаторы, на форуме обсудят текущие вызовы в этой сфере - взлет цен на газ в Европе на фоне санкций против РФ и введения потолка цен для поставок российской нефти, а также эффективность перехода на расчеты в национальных валютах за энергоресурсы.

Важным пунктом дискуссий также будет соперничество США с Китаем и последствия этого противостояния для мировой экономики и политики.

Во второй день форума также ожидается насыщенная программа. Впервые на "Примаковских чтениях" будет проведена сессия Россия - Африка. Как рассказала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова, будут обсуждаться конкретные механизмы развития российско-африканских отношений. Эксперт обратила внимание, что на форум были приглашены представители всех частей Африканского континента и крупнейших экономик, в том числе из ЮАР, Египта, Нигерии.

Политики и эксперты форума также обсудят вызовы безопасности и поиски новых моделей развития для Центральной Азии, Южного Кавказа, а также существующие риски для региона Большой Балтии. Заключительная сессия чтений будет посвящена рассуждениям о "подъеме глобального Юга" и тому, сможет ли он выступать единым фронтом для отстаивания собственных интересов.

О чтениях

Крупнейший международный форум "Примаковские чтения" проходит в девятый раз. Его организатором выступает Национальный исследовательский Институт мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН. ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.

Первые чтения памяти выдающегося советского и российского государственного деятеля и ученого Евгения Примакова состоялись 29 октября 2015 года в день его рождения. Примаков с 1996 по 1998 год занимал пост министра иностранных дел России, а также был главой правительства РФ с 1998 по 1999 год.

Форум является одной из наиболее авторитетных и представительных международных площадок, привлекает внимание известных политиков, дипломатов, ученых, журналистов из разных стран мира. В 2017 году в рамках форума была проведена специальная сессия с участием бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.