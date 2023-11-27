Ушаков заявил, что палестино-израильский конфликт "полыхает" из-за политики США

По мнению помощника президента РФ, "нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта в принципе был предсказуем"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков обвинил США в проведении деструктивной политики, которая привела к обострению палестино-израильского конфликта.

Выступая на научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", представитель Кремля обратил внимание на "регион, который сейчас полыхает". "Опять из-за деструктивной политики США, из-за их стремления непременно самим, единолично развязать палестинский узел", - сказал Ушаков. По его мнению, "нынешний сценарий в виде происходящего кровопролитнейшего палестино-израильского конфликта в принципе был предсказуем".

"Само зависшее, неурегулированное состояние дел в израильско-палестинском контексте изначально содержало в себе элемент обреченности", - пояснил представитель Кремля.

Помощник президента РФ отметил, что "политика США, потакавших одной стране, и монополизация ими палестино-израильского урегулирования способствовали возникновению нынешнего острейшего кризиса". "Эти трагические события, разразившаяся огромная гуманитарная катастрофа приводят к тому, что такая линия США и Запада все больше теряет моральный авторитет", - полагает Ушаков. Он предложил обратить внимание на то, "на какой основе консолидируется большинство ближневосточных государств, в чем они видят причины происходящего". "На данном конкретном примере проявляется стремление ближневосточников укрепить свой суверенитет, самостоятельность, цивилизационную самобытность", - констатировал он.

Представитель Кремля уверен, что на нынешней конференции палестино-израильскому конфликту будет уделено приоритетное внимание, состоятся дискуссии о возможных "сценариях, путях выхода из нынешнего трагического развития событий".

ТАСС - генеральный информационный партнер конференции "Примаковские чтения".