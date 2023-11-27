Посол РФ: Израиль с пониманием относится к шагам России по вызволению россиян из плена

Анатолий Викторов отметил, что планирует встретиться с освобожденным россиянином и его семьей через несколько дней

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Израильское руководство с пониманием относится к действиям Москвы по освобождению граждан РФ из плена ХАМАС. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Это [состоявшееся 26 ноября освобождение россиянина из плена ХАМАС] воспринято очень позитивно в израильской общественности. Я уверен, что и руководство Израиля с пониманием относится к шагам руководства России, дипломатам по освобождению наших граждан", - сказал он.

Посол также отметил, что планирует встретиться с освобожденным россиянином и его семьей через несколько дней. "Я лично договорился с ними встретиться через несколько дней, когда Рон придет в себя, подлечится, - продолжил он. - Мы где-то в семейном кругу или в посольстве такую встречу организуем".

"Должен сказать, что я встречался 13 ноября с родственниками, а именно с отцом и братом Рона Кривого, - подчеркнул посол. - Тогда я еще не знал, что освобождение случится 26 ноября, но заверил и рассказал родным Рона о том, что мы вопрос держим на контроле. Они очень признательны за усилия российской дипломатии. Надеюсь, что сегодня получится встретиться с представителем консульского отдела и военного атташата".

Викторов подтвердил, что освобождение гражданина РФ стало возможным после интенсивных прямых контактов российских дипломатов с представителями ХАМАС. "Его освобождение - это дополнение к согласованному в рамках договоренностей о перемирии и обмене заключенными и заложниками между ХАМАС и Израилем", - указал дипломат.

Надежда на скорое освобождение россиян

Он добавил, что Москва продолжит усилия по освобождению остающихся в плену ХАМАС россиян, есть надежда, что это может произойти в ближайшее время. "Продолжим усилия. Что касается наших соотечественников, то у нас там еще несколько человек есть", - сказал он. "Есть определенная надежда, что в ближайшее время может состояться их освобождение", - отметил дипломат. По словам Викторова, РФ сейчас будет проверять информацию по этим людям.

Ранее пресс-секретарь главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании Тахер ан-Нуну информировал ТАСС, что движение освободило заложника с российским гражданством и передало его представителям Международного комитета Красного Креста. В беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что освобождение россиянина, которого зовут Рон Олегович Кривой, произошло вне списка об обмене благодаря усилиям, прикладываемым дипломатами РФ в контактах с ХАМАС.

В конце октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявлял ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу Москвы освободить восемь россиян, находившихся в заложниках.