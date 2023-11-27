Лавров сравнил нынешнюю международную обстановку с периодом холодной войны

По словам главы МИД РФ, "во время холодной войны были сдержки и противовесы, был настрой у великих держав, у двух соперничающих лагерей - США и Советского Союза, НАТО и Варшавского договора - был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Современная международная обстановка по своей небезопасности сравнима с периодом холодной войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Во время холодной войны были сдержки и противовесы, был настрой у великих держав, у двух соперничающих лагерей - США и Советского Союза, НАТО и Варшавского договора - был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках. <…> Ни в США, ни в Советском Союзе, ни в странах социалистического лагеря не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее, я имею в виду", - указал он.

"Сейчас такие страхи сплошь и рядом проявляются в выступления многих политиков правительственных организаций - это иная ситуация", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что "тогда зародился и достаточно быстро стал развиваться диалог по контролю над вооружениями, были достигнуты конкретные результаты и это внушало спокойствие".

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве, его тема - "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.