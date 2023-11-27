О долларе как оружии и репутации Европы. Лавров выступил на "Примаковских чтениях"

Соединенные Штаты давно используют доллар как оружие, и мир постепенно отходит от этой валюты, понимая, что никто не застрахован от агрессивной политики Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Он отметил, что Европа еще не окончательно подорвала свою репутацию в глазах Москвы, заверил, что Россия не будет мириться с попытками Запада обеспечивать собственное благополучие за чужой счет, и сравнил обстановку в мире с эпохой холодной войны. ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

О мировой экономике

США и их союзники провоцируют конфликты, в том числе у границ России, и развязывают экономические войны, чтобы продолжать "обеспечивать собственное благополучие за счет других": "Запад всеми силами пытается сохранить остатки своего доминирования, прибегая к откровенно неоколониальным методам, вызывающим отторжение мирового большинства".

"Доллар давно уже используется как оружие, экономическая взаимозависимость вепонизируется (от английского weaponize, то есть использовать как оружие - прим. ТАСС) - это англицизм, который становится понятным".

Другие страны переходят на национальные валюты и внедряют альтернативные платежные платформы, создают новые транспортные коридоры и цепочки сбыта: "Растет понимание того, что никто не застрахован от агрессивных действий Вашингтона и Брюсселя".

Не везде этот процесс идет быстро, но у этого есть причины: "И Индия, и Китайская Народная Республика <...> видят, что просто так взять и уйти из этой системы <...> будет плохо для их экономики. Но постепенный отход от зависимости от доллара, платежных систем, цепочек поставок, которые выстраивает Запад, наметился".

Об отношениях России и Европы

У России нет и не может быть "никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов". Она не станет закрывать двери "для трезвомыслящих игроков на историческом Западе".

Европа подорвала свою репутацию "очень и очень сильно, может быть, не окончательно еще", и Москва "десять раз подумает", насколько возможные предложения восстановить отношения соответствуют ее интересам.

Сейчас России необходимо думать не о восстановлении отношений с Европой, а о том, как не зависеть от действий европейских политиков, на которых влияют США.

О санкциях против РФ

Антироссийские санкции не исчезнут после завершения конфликта на Украине: "Мы должны производить все самостоятельно, чтобы никакой новый каприз, когда и если опять захотят на нас накидываться с санкциями, чтобы мы от этого не страдали".

Западные страны желают приостановить украинский конфликт, но не завершить его: "Они хотят закончить так втихаря, по-хитрому заморозить, выиграть время, как было с минскими соглашениями, вооружить опять нацистский режим в Киеве и продолжать свою агрессию - гибридную, негибридную - против России".

Представители США и Евросоюза, приезжающие в государства Центральной Азии с требованиями выполнять антироссийские санкции, "унижают соответствующие страны": "Вот это, по-моему, просто наглость".

О многополярном мире

"Неравновесная, несправедливая модель глобализации, при которой "золотой миллиард" получал основные блага, уходит в прошлое".

В разных частях мира все больше склоняются к формуле "региональным проблемам региональные решения": "От внешних игроков ждут оказания странам соответствующих регионов всяческого содействия, а не навязывания рецептов извне".

О сравнении с холодной войной

Обстановка в мире сейчас даже хуже, чем во времена холодной войны: "Во время холодной войны были сдержки и противовесы, был настрой у великих держав <...>, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипоматических рамках. <...> Ни в США, ни в Советском Союзе <...> не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее (как сейчас - прим. ТАСС)".

О международных организациях

Россия в ходе своего председательства в БРИКС в следующем году намерена сделать все, чтобы организация укрепила свои позиции на международной арене и играла "все более весомую роль в формировании справедливого мироустройства". Она организует тщательное рассмотрение рекомендаций о единых платежных системах в рамках БРИКС.

Новыми членами СБ ООН могут стать только развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, пользующиеся авторитетом в своем регионе: "Важно устранить историческую несправедливость, которая проявилась после завершения процесса деколонизации, появления многих десятков молодых суверенных государств".

Невозможно "с оптимизмом рассматривать судьбу объединений, где верховодят США и их союзники", - Совет Европы и ОБСЕ "навязчиво превращают <...> в сугубо маргинальные структуры". Последнюю еще можно спасти, но шансы невелики.

О русском языке