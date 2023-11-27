Лавров заявил, что новыми членами СБ ООН могут стать только развивающиеся страны

Глава МИД РФ уточнил, что речь идет о развивающихся странах из Азии, Африки и Латинской Америки, которые имеют авторитет в своих регионах

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новыми членами Совбеза ООН могут стать только развивающиеся страны из Азии, Африки и Латинской Америки, которые имеют авторитет в своих регионах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на форуме "Примаковские чтения".

"Важно устранить историческую несправедливость, которая проявилась после завершения процесса деколонизации, появления многих десятков молодых суверенных государств. Надо эти реалии отобразить в численном составе СБ ООН. Понятно, что новые члены Совбеза могут быть только из развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки, должны пользоваться авторитетом в своих частях мира и в таких организациях глобального охвата, как Движение неприсоединения и "Группа 77", - сказал он.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.