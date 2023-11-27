Лавров отметил сплоченность арабского мира по теме конфликта на Ближнем Востоке

Министр рассказал, что на встрече с делегациями ЛАГ и ОИС стороны "подтвердили необходимость справедливого урегулирования" на основе концепции двух государств

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обострение палестино-израильского конфликта стало катализатором сплоченных действий и солидарности арабо-мусульманского мира, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме "Примаковские чтения".

Говоря про многополярность, глава дипведомства отметил, что она побуждает страны различных регионов проявлять солидарность. "Нынешняя вспышка палестино-израильского конфликта стала катализатором такой солидарности, катализатором сплоченных действий арабо-мусульманского мира", - сказал он.

Лавров напомнил, что на прошлой неделе делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) на уровне министров иностранных дел посетила столицы пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), включая Москву.

"На нашей встрече мы подтвердили необходимость скорейшего справедливого урегулирования на основе концепции двух государств, это было главным сигналом, который вот эта единая делегация ЛАГ и ОИС направила в столицы "пятерки" да и в другие столицы государств - членов ООН", - обратил внимание глава российской дипломатии.

Он также указал, что на Ближнем Востоке, в Африке, Закавказье, Центральной Азии, в целом в Евразии все больше укореняется консенсус в пользу формулы "региональным проблемам - региональные решения". "От внешних игроков ждут оказания странам соответствующих регионов всяческого содействия, а не навязывания рецептов извне. Если кто-то хочет быть полезным, то нужно поддерживать те подходы, которые вырабатываются в регионе, где соответствующие страны гораздо лучше, чем из-за океана, видят пути преодоления тех или иных противоречий", - констатировал Лавров.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве, его тема - "Горизонты постглобализации".

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