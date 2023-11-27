Эксперт считает, что Израиль наносит удары по Сирии для вовлечения в конфликт

Израильской стороне это не удастся, заявил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Израиль продолжает наносить удары по сирийской территории, чтобы втянуть Дамаск в конфликт, но израильской стороне это не удастся. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

"Израиль провоцирует, хочет вовлечь Сирию в конфликт, чтобы они открыли второй фронт, а потом начать войну с ними. Они понимают, что с позиции слабости Сирия противопоставить ничего Израилю не может. У Израиля сейчас мотивированная, консолидированная, сильная армия", - рассказал он в кулуарах форума "Примаковские чтения". "Их задумка обречена на провал, но Израиль все равно провоцирует Сирию, хотя сирийцам не нужно, чтобы их втягивали в конфликт".

26 ноября сирийская правительственная радиостанция Sham FM сообщила, что израильские силы нанесли удар по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска. Ранее радио сообщало о взрывах в пригородных районах Дамаска Меззе и Муадамия.

IX Международный научно-экспертный форум "Примаковские чтения" проходит 27-28 ноября в Москве на тему "Горизонты постглобализации". ТАСС - генеральный информационный партнер конференции.