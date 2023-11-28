Захарова заявила, что несколько сотен граждан РФ ожидают эвакуации в секторе Газа и Египте

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен россиян, остающихся в секторе Газа и на территории Египта, ожидают эвакуации. Об этом в интервью RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу сказать, что, действительно, значительное количество, несколько сотен граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации. Часть из них остается на территории сектора Газа, часть уже перешла соответствующую границу и ожидает эвакуации в Египте", - сказала дипломат.
Захарова обратила внимание на то, что в секторе Газа длительное время не работали интернет и услуги связи. "Многие люди, которые хотели покинуть сектор Газа, физически не имели возможности даже сообщить об этом", - указала она.
Как подчеркнула дипломат, РФ продолжает получать заявки на вывоз от россиян, работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена.