Захарова заявила, что несколько сотен граждан РФ ожидают эвакуации в секторе Газа и Египте

По словам официального представителя МИД, страна продолжает получать заявки на вывоз от россиян

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен россиян, остающихся в секторе Газа и на территории Египта, ожидают эвакуации. Об этом в интервью RT заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Могу сказать, что, действительно, значительное количество, несколько сотен граждан нашей страны остаются в секторе Газа и на территории Египта в ожидании эвакуации. Часть из них остается на территории сектора Газа, часть уже перешла соответствующую границу и ожидает эвакуации в Египте", - сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что в секторе Газа длительное время не работали интернет и услуги связи. "Многие люди, которые хотели покинуть сектор Газа, физически не имели возможности даже сообщить об этом", - указала она.

Как подчеркнула дипломат, РФ продолжает получать заявки на вывоз от россиян, работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена.