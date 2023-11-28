Путин призвал бизнесменов вкладывать в Россию

Президент заверил, что власти нарастят поддержку

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Частные предприниматели помогли России пережить "санкционный блицкриг" Запада, и власти нарастят их поддержку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

Путин поблагодарил предпринимателей: "Именно объединяя усилия государства и бизнеса, мы сорвали беспрецедентную экономическую агрессию Запада, его санкционный блицкриг провалился". Президент отметил, что бизнесмены во всех сферах "должны кратно нарастить свой потенциал", чтобы решить общенациональные "колоссальные задачи по обустройству громадных пространств".

"Россия будет наращивать поддержку суверенного национального предпринимательства, - пообещал Путин. - Вкладывайте в Россию, создавайте рабочие места, развивайте производство, участвуйте в подготовке кадров, и тогда рост национальной экономики воплотится в новые успехи и возможности ваших компаний". "Национальный бизнес, работая на укрепление суверенитета, сам становится суверенным", - подчеркнул президент РФ.