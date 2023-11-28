Путин заявил, что Россия готова к решению стоящих перед ней масштабных задач

По словам президента, одной из задач является сбережение и преумножение народа РФ

СОЧИ/МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия стала сильнее и готова к решению стоящих перед ней масштабных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС).

"Перед нами много масштабных задач, их решение требует действительно соборной работы, и мы к ней готовы. Мы стали сильнее, в состав России вернулись наши исторические регионы. Общество отказывается от всего наносного, обращается к истинным, подлинным ценностям", - сказал он.

Путин отметил, что одной из задач является сбережение и преумножение народа России. "Мы вместе показали всенародную силу и всенародную волю, решимость отстаивать именно свои коренные интересы, коренные интересы народов России", - пояснил он.