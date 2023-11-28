МИД РФ прокомментировал бойкот СМИД ОБСЕ странами Прибалтики

По словам замглавы ведомства Александра Грушко, это никак не повлияет на судьбу организации

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Отказ Латвии, Литвы и Эстонии приехать на заседание глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова никак не повлияет на судьбу организации. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко на полях форума "Примаковские чтения".

"Я думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ - ни в ту, ни в другую сторону", - указал замминистра, комментируя соответствующую позицию трех прибалтийских стран.