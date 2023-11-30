В МИД РФ назвали события на Ближнем Востоке "стрельбой себе в ногу" со стороны Запада

Конфликт Израиля и Палестины является проявлением непродуманной тактики западных стран, считает замглавы ведомства Андрей Руденко

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Происходящее на Ближнем Востоке является проявлением непродуманной тактики, "стрельбы себе в ногу" со стороны стран Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на V Международной конференции "Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение" в НИУ ВШЭ.

"То, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, - это фактически является проявлением непродуманной тактики, стрельбы себе в ногу со стороны западных стран", - сказал он. Такой подход, по словам Руденко, "еще больше отталкивает от них другие государства".

"Запад всеми силами пытается удержать остатки своего глобального доминирования, прибегая к откровенно неоколониальным методам, что вызывает отторжение стран мирового большинства", - отметил высокопоставленный дипломат.

Как отметил Руденко, цель Запада "проста и цинична" - она заключается в обеспечении своих интересов за счет других.

"Мы, как и наши единомышленники по мировому большинству, не готовы мириться с подобным положением дел", - заключил замминистра.