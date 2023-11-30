Встреча Путина и Сечина 1 декабря пройдет в закрытом формате

По словам пресс-секретаря главы государства, она не приурочена к какому-то конкретному поводу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина в пятницу пройдет в закрытом формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент вчера рассказал о том, что такая встреча состоится. Это, действительно, так. Это будет встреча в закрытом режиме, закрытая встреча", - сказал Песков.

Он напомнил, что у президента в течение дня традиционно проходит много внутренних встреч и совещаний, о которых не сообщается. "Они не предназначены для опубликования. Это будет одна из таких встреч, которые происходят гораздо чаще, чем мы сообщаем", - добавил представитель Кремля.

По его словам, встреча не приурочена к какому-то конкретному поводу, например, предстоящему заседанию ОПЕК+. "[Она будет] обычная, регулярная", - пояснил пресс-секретарь президента.

Песков не стал говорить о том, могут ли на встрече обсуждаться решения по регулированию нефтяной отрасли, которые Сечин критиковал накануне. "Подобные встречи проходят в непубличном виде", - повторил Песков, не став уточнять темы дискуссии.

Накануне Сечин выступил с критикой некоторых решений по топливному демпферу и по налогообложению нефтяников. Его слова привели в пресс-службе "Роснефти". В частности, по его словам, постоянное изменение системы налогообложения отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов. Также, по оценке Сечина, непроработанное решение по сокращению демпферных выплат нефтяникам спровоцировало топливный кризис в РФ в августе - сентябре.