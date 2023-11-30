Дата прямой линии Путина и отношение президента к Киссинджеру. Темы брифинга Пескова

Дата большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, отношение главы государства к покойному экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру и планы встретиться с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Ново-Огареве. Ожидается доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

1 декабря президент встретится с Сечиным, это будет "обычная регулярная" "встреча в закрытом режиме". Закрытые встречи у главы государства проходят часто: "Гораздо чаще, чем вы вам сообщаем".

Ответ на приглашение Путина в Непал "будет обсуждаться по дипломатическим каналам": "Конкретных договоренностей нет".

О подведении итогов года

14 декабря Путин "подведет итоги года" в "объединенном формате прямой линии и итоговой пресс-конференции".

Прием вопросов начнется 1 декабря. В московской студии будут присутствовать региональные, федеральные и зарубежные журналисты.

"Новация этого года - к проекту подключился Общероссийский народный фронт". Глава исполкома организации Михаил Кузнецов в ближайшее время раскроет подробности на пресс-конференции.

О Киссинджере

Президент уже направил телеграмму соболезнований в связи со смертью Киссинджера.

У Путина в прошлом был с Киссинджером "глубокий разговор о нынешнем состоянии" международных и российско-американских отношений. Президент РФ "всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант" экс-госсекретаря США.

О поездке Лаврова в Скопье

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет насыщенный график на встрече глав МИД стран ОБСЕ. Подробности раскроет российское министерство.

Позиция властей Болгарии, из-за которой на мероприятии не будет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "вряд ли может чем-нибудь объяснена". Она "не укладывается ни в какие рамки", "абсурдна и, можно сказать, глупа". Софии стоит "попытаться из последних сил сохранить трезвость в плане принимаемых решений".

О возможном признании движения ЛГБТ экстремистским

"Не следим [за процессом], комментариев нет".

О продлении сотрудничества Украины с НАТО

В Кремле не видят ничего нового в решении НАТО и Украины продлить военное сотрудничество: "Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества".

"Это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер"

О военном сотрудничестве Великобритании и Армении