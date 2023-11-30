Дата прямой линии Путина и отношение президента к Киссинджеру. Темы брифинга Пескова

Дата большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, отношение главы государства к покойному экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру и планы встретиться с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Путин работает в Ново-Огареве. Ожидается доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
- 1 декабря президент встретится с Сечиным, это будет "обычная регулярная" "встреча в закрытом режиме". Закрытые встречи у главы государства проходят часто: "Гораздо чаще, чем вы вам сообщаем".
- Ответ на приглашение Путина в Непал "будет обсуждаться по дипломатическим каналам": "Конкретных договоренностей нет".
О подведении итогов года
- 14 декабря Путин "подведет итоги года" в "объединенном формате прямой линии и итоговой пресс-конференции".
- Прием вопросов начнется 1 декабря. В московской студии будут присутствовать региональные, федеральные и зарубежные журналисты.
- "Новация этого года - к проекту подключился Общероссийский народный фронт". Глава исполкома организации Михаил Кузнецов в ближайшее время раскроет подробности на пресс-конференции.
О Киссинджере
- Президент уже направил телеграмму соболезнований в связи со смертью Киссинджера.
- У Путина в прошлом был с Киссинджером "глубокий разговор о нынешнем состоянии" международных и российско-американских отношений. Президент РФ "всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант" экс-госсекретаря США.
О поездке Лаврова в Скопье
- У министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет насыщенный график на встрече глав МИД стран ОБСЕ. Подробности раскроет российское министерство.
- Позиция властей Болгарии, из-за которой на мероприятии не будет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "вряд ли может чем-нибудь объяснена". Она "не укладывается ни в какие рамки", "абсурдна и, можно сказать, глупа". Софии стоит "попытаться из последних сил сохранить трезвость в плане принимаемых решений".
О возможном признании движения ЛГБТ экстремистским
- "Не следим [за процессом], комментариев нет".
О продлении сотрудничества Украины с НАТО
- В Кремле не видят ничего нового в решении НАТО и Украины продлить военное сотрудничество: "Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества".
- "Это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер"
О военном сотрудничестве Великобритании и Армении
- Что касается утверждения программы армяно-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы, "Армения - суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным".
- "Это наш союзник, и мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений".