Песков заявил, что сроки возможного визита Путина в Непал будут обсуждаться по дипканалам

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал ранее заявил, что будет раз видеть президента России в его стране, а также и сам готов приехать в РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сроки возможного визита президента России Владимира Путина в Непал или приезд в РФ премьер-министра Непала пока не определены, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, конкретных договоренностей нет, это будет обсуждаться по дипломатическим каналам", - сказал представитель Кремля.

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал в интервью ТАСС высказал мнение, что в отношениях Москвы и Катманду настало время для визита на высоком или даже на высшем уровне. Он заявил, что будет раз видеть Путина в Непале, а также и сам готов приехать в Россию.