Песков сообщил, что Лаврова ждет насыщенный график встреч на СМИД ОБСЕ в Скопье

По словам представителя Кремля, у главы МИД РФ ожидается интенсивная работа

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что у главы российской дипломатии Сергея Лаврова ожидается интенсивная работа и насыщенный график двусторонних встреч на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье.

"То, что там действительно ожидает министра весьма насыщенная работа, очень напряженный график различных встреч, мы можем подтвердить", - сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона получила немалое количество запросов на проведение двусторонних встреч с Лавровым на полях СМИД ОБСЕ.

Встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ проходит с 30 ноября по 1 декабря в Скопье. В 2023 году Северная Македония председательствует в организации.