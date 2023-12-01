Гатилов: работа по продвижению русского языка в международных организациях продолжается

По словам главы постпредства РФ в Женеве, большой популярностью пользуются мероприятия в рамках Международного дня русского языка, отмечаемого ежегодно 6 июня

ЖЕНЕВА, 1 декабря. /ТАСС/. Постоянное представительство России в Женеве уделяет большое внимание продвижению в международных организациях русского языка, являющегося одним из официальных языков ООН. Эта работа будет продолжена, заявил глава постпредства Геннадий Гатилов в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Работа по продвижению и отстаиванию русского языка была всегда одной из основных и будет оставаться таковой в будущем", - отметил дипломат.

В женевском Дворце Наций, где расположено отделение ООН, в этом году состоялись концерты, посвященные юбилеям Шаляпина и Рахманинова. Большой популярностью пользуются мероприятия в рамках Международного дня русского языка, отмечаемого ежегодно 6 июня. "Эти мероприятия набирают серьезную аудиторию. Очень много тех, кто интересуется русским языком, понимает значение русской культуры в мире и считает, что русскую культуру невозможно запретить", - сказал Гатилов. "Посещаемость таких встреч очень высокая, - продолжил он. - Больше залы в ООН заполняются, и мы очень этому рады. Рады тому, что люди, несмотря на попытки промывания им мозгов антироссийскими тезисами, не склонны воспринимать это. Те, кто мыслит объективными категориями, приходят на наши мероприятия и рукоплещут. Выступления артистов на наших концертах проходят с овациями".

Вместе с тем, если прежде "все это было поставлено на широкую ногу, то сейчас, к сожалению, наши возможности в этом плане несколько сузились", отметил дипломат, добавив: "Швейцарские власти проводят такую же, по сути, дискриминационную политику, как и ЕС, в плане выдачи виз". "Мы неоднократно говорили, что, к сожалению, Швейцария отходит от своей позиции нейтралитета. Все это сказывается на практических вещах. В этом году не смогли приехать те коллективы, которые мы планировали задействовать на праздновании Дня русского языка, - сказал Гатилов. - Но мы ищем другие пути популяризации русского языка, используя современные технологии. В частности, организуем виртуальные празднования Дня русского языка дистанционно, в них участвуют театральные коллективы".

Уже намечено несколько мероприятий на 2024 год. "Помощь оказывают российские коллеги, есть хорошие связи с фондом социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмиры Щербаковой, которая нам очень помогает в плане организации этих мероприятий и по возможности привозит сюда артистов", - подчеркнул Гатилов.

Он обратил внимание также на работу с соотечественниками в Женеве. "Мы этим тоже занимаемся. Соотечественников здесь много. И надо сказать, что они с охотой идут на контакты и организуют со своей стороны мероприятия, на которые мы приходим. В меру возможностей мы помогаем им в проведении этих мероприятий", - заключил постпред РФ.