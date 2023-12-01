Геннадий Гатилов: Западу не удалось пошатнуть статус России на площадках ООН

Постоянный представитель России при штаб-квартире ООН в Женеве Геннадий Гатилов в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал, к чему привели попытки Запада выдавить РФ из международных организаций, стоит ли ожидать в ближайшее время пополнения списка постоянных членов Совбеза ООН и насколько политизирована теперь Всемирная организация здравоохранения.

— Геннадий Михайлович, большое спасибо за то, что нашли возможность с нами встретиться. Женева — крупный центр мировой дипломатии, здесь работают более 40 международных организаций. В чем вы видите основную задачу представительства России в Женеве в сфере взаимодействия с ними?

— Михаил Соломонович, спасибо большое, что вы нашли возможность посетить постоянное представительство России при ООН в Женеве. Женева — это фактически вторая международная площадка после Нью-Йорка. Есть отличия: если в Нью-Йорке работа сосредоточена на Генеральной Ассамблее ООН и Совете Безопасности ООН, где обсуждаются в основном политические вопросы и, конечно, целый ряд других вопросов, если взять проблематику Генассамблеи. Женева же имеет свою специфику. Здесь находится большое число организаций системы ООН. Они совершенно разного характера, направленности, с различными мандатами. В большинстве случаев это специфические мандаты, требующие экспертной проработки и участия специалистов — даже не политиков, а представителей различных профильных структур. Поэтому наша задача здесь как представительства — координировать эту работу и определять те направления, которые являются приоритетными, а их достаточно много. Помимо Отделения ООН в Женеве это совершенно независимые организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация труда (МОТ), Международный союз электросвязи (МСЭ), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и целый ряд других.

Наша задача, конечно, состоит в отстаивании интересов Российской Федерации в этих международных структурах и в оказании помощи делегациям, приезжающим из Москвы, участии в этих дискуссиях, отслеживании процессов, которые протекают в этих организациях, и, естественно, в информировании об этом наших соответствующих ведомств.

Женева — это большой международный центр, и, по существу, она состоит из международников, 45% проживающих здесь — это люди, так или иначе имеющие отношение к международным организациям. За последние годы ситуация в Женеве значительно изменилась в силу объективных причин, процессов на международной арене. Если раньше дискуссии имели сугубо прикладной характер, то сейчас они политизируются и порой совершенно не имеют отношения к мандату организаций.

Западные государства во главе с США взяли курс на политизацию вообще всех дискуссий на международных площадках с целью обвинения России в агрессии, нарушении принципов гуманитарного права и прав человека. Их цель состоит в том, чтобы вытеснить Россию с международных площадок и ограничить наше участие в деятельности организаций

Политизированность ощущается, например, даже в ВОЗ, где решаются вопросы предотвращения вспышек заболеваний, и в МСЭ — организации, которая занимается распределением радиочастот, связью и интернетом. Все это очень печально, поскольку затрудняет общение и, по большому счету, препятствует нахождению адекватных ответов на те вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество.

Но несмотря на оказываемое на Россию очень серьезное давление и попытки вытеснить с международных площадок, мы продолжаем отстаивать наши национальные интересы.

— Россия — соучредитель ООН, активно участвует в ее деятельности. Какова сегодня ситуация в международной Женеве с точки зрения продвижения российских инициатив? Какие основные задачи вы для себя видите?

— Роль России остается неизменно высокой. Мы видим свою задачу в отстаивании наших интересов по всем направлениям и во всех международных организациях системы ООН. Да, ситуация изменилась, политический ландшафт изменился, и мы это хорошо чувствуем в Женеве.

У нас изначально была весомая роль в Женеве с момента создания международных организаций, которые имеют здесь свои штаб-квартиры. Изначально мы всегда были лидером по многим направлениям. Прежде всего по тем, которые являются для нас приоритетными, соответствуют нашим интересам и призваны давать добавочную стоимость для нас в плане развития экономики, различных отраслей промышленности. Все это для нас очень важно. Мы продолжаем, несмотря ни на что, вести наступательную линию. Сюда приезжают многочисленные делегации из России, совершенно разного профиля. Это и Министерство здравоохранения, и Министерство транспорта, и различные торговые организации. Здесь идет очень серьезная и активная работа, несмотря на попытки нас вытеснить с этих площадок. Мы оказываем содействие делегациям, помогаем советами и рекомендациями. У нас очень серьезная координация и сотрудничество с представителями наших ведомств. Стараемся не сбавлять темпа.

— В ООН ежегодно 6 июня, в день рождения Пушкина, отмечают Международный день русского языка. Постпредство России в Женеве много делает для продвижения русского языка. Насколько важной вам представляется эта часть работы миссии, насколько удается ее осуществлять?

— Это одна из составных частей нашей работы, и мы, действительно, уделяем серьезное внимание отстаиванию и продвижению русского языка в международных организациях. Упомянутое вами празднование Дня русского языка — это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим в Женеве каждый год. Мы эту тему широко освещаем.

Если раньше нам удавалось привозить сюда театральные коллективы, артистов, и все это было поставлено на широкую ногу, то сейчас, к сожалению, наши возможности в этом плане несколько сузились. Не буду скрывать, что швейцарские власти проводят такую же, по сути, дискриминационную политику, как и ЕС, в плане выдачи виз. Мы неоднократно говорили, что, к сожалению, Швейцария отходит от своей позиции нейтралитета. Все это сказывается на практических вещах. В этом году не смогли приехать те коллективы, которые мы планировали задействовать на праздновании Дня русского языка. Но мы ищем другие пути популяризации русского языка, используя современные технологии. В частности, организуем виртуальные празднования дистанционно, в них участвуют театральные коллективы. Все это освещается через соответствующие сайты. Кстати, эти мероприятия набирают серьезную аудиторию. Очень много тех, кто интересуется русским языком, понимает значение русской культуры в мире и считает, что русскую культуру невозможно запретить. Празднование Дня русского языка для нас один из приоритетов. И мы будем продолжать действовать так и дальше.

Мы используем для популяризации русского языка наш национальный день, организуем выступления артистов в здании ООН. Последним по времени у нас был концерт, посвященный юбилею Рахманинова, выступал наш пианист. А до этого был концерт, посвященный юбилею Шаляпина. Посещаемость таких встреч очень высокая. Больше залы в ООН заполняются, и мы очень этому рады. Рады тому, что люди, несмотря на попытки промывания им мозгов антироссийскими тезисами, не склонны воспринимать это. Те, кто мыслит объективными категориями, приходят на наши мероприятия и рукоплещут. Выступления артистов на наших концертах проходят с овациями.

У нас уже намечено несколько мероприятий на следующий год. Помощь оказывают российские коллеги, есть хорошие связи с фондом социальных инициатив "Мир и гармония" Эльмиры Щербаковой, которая нам очень помогает в плане организации этих мероприятий и по возможности привозит сюда артистов. Так что все это будем продолжать делать.

Конечно, не надо сбрасывать со счетов и работу с нашими соотечественниками в Женеве. Мы этим тоже занимаемся. Соотечественников здесь много. И надо сказать, что они с охотой идут на контакты и организуют со своей стороны мероприятия, на которые мы приходим. В меру возможностей мы помогаем им в проведении этих мероприятий. Работа по продвижению и отстаиванию русского языка была всегда одной из основных и будет оставаться таковой в будущем.

— С учетом дискуссий о реформе ООН как вам видится перспектива этого реформирования? Насколько это сегодня актуально и возможно?

— Вопрос о реформировании ООН встал буквально на следующий день после ее создания, и каждый генеральный секретарь, который заступал на эту должность, начинал свою работу с того, что говорил о необходимости реформирования ООН. Так было на протяжении всей истории организации. Выдвигались различные формы реформирования, проекты, планы, готовились доклады. Эта проблема существовала всегда.

Действительно, ООН нуждается в реформировании, потому что мир развивается, развиваются международные отношения. В течение многих десятилетий появлялись новые государства на карте, становились членами ООН, менялись глобальные задачи, появлялись новые вызовы и много всяких других проблем. Организация должна быть адекватной и отвечать тем задачам, которые перед ней периодически встают. И конечно, для этого в идеале можно было бы реформировать ООН.

Реформа Совета Безопасности — один из центральных обсуждаемых вопросов: каков должен быть состав Совбеза, сколько должно быть постоянных членов, сколько непостоянных. Есть рабочая группа по реформированию ООН, Совбеза. Она открытого состава, там участвуют все государства-члены, проводят дискуссии по этому вопросу. Выдвигаются различные опции и формулы реформирования, но ни по одной из них нет консенсуса, потому что вопрос упирается в конкретику, дьявол в деталях. Сталкиваются политические интересы государств.

Бразилия, Индия, Япония и Германия — основные претенденты на постоянную прописку в Совете Безопасности. Но надо понимать, что в нынешней ситуации мы ни в коей мере не можем согласиться на то, чтобы это место заняли Япония или Германия. Что касается Индии и Бразилии, то они — серьезные претенденты

— По какому принципу могут быть проведены выборы новых постоянных членов Совбеза? Кто должен избирать, например, кандидата от Латинской Америки: Генассамблея или латиноамериканские страны?

— Бразилия — большая страна, играющая важную роль. Но на место в Совбезе претендуют и другие государства.

Аргентина, в частности, всегда претендовала, и Мексика. Что касается Африки, то там вообще нет согласия, кто может быть избран. Это может быть и ЮАР, и Нигерия, и другие крупные страны.

— А еще есть Северная Африка...

— Мое личное мнение: я не вижу перспективы решения этого вопроса в обозримом будущем.

— Даже по количественному составу нет консенсуса?

— Нет консенсуса, есть разные формулы. Некоторые предлагают увеличить только число непостоянных членов. Дискуссии ни к чему пока не приводят.

Следует также учитывать, что геополитическая ситуация в мире изменилась. Сейчас уже все говорят о другом: нужно сконцентрироваться на многополярной системе международных отношений. США и их ближайшие союзники продвигают концепцию "порядка, основанного на правилах", которые придуманы ими самими. Нас это не устраивает. Мы считаем, что международный порядок должен базироваться на Уставе ООН и принципах международного права, а не на тех правилах, которые они под себя верстают, а потом навязывают другим государствам. На этой объединительной повестке дня у нас сейчас строится вся внешняя политика. Речь идет об объединительной повестке, основанной на Уставе ООН.

Мы создали с нашими единомышленниками и коллегами группу поддержки Устава ООН. В ней больше 20 государств, которые исходят из того, что международные отношения необходимо строить на основе Устава ООН.

— Ставится ли вопрос о возможном изменении или корректировке Устава ООН?

— Нет, так вопрос не стоит. Потому что если сейчас заняться исправлением Устава, то это приведет вообще к развалу всей системы ООН. В Уставе нет ничего такого, что требует корректировки. Все записанные там в 1945 году положения актуальны. Смысл состоит в том, чтобы государства строго придерживались их, а не изобретали свои новые правила поведения на международных площадках. В этом сейчас суть дискуссий, которые ведутся и в Женеве, и в Нью-Йорке. Для нас является приоритетом Устав ООН и заложенные в нем положения и принципы. Для наших оппонентов — США и их союзников приоритетом являются пресловутые "правила", которые они сами выдумывают. Их "порядок, основанный на правилах" очень многих не устраивает — в частности, глобальный Юг.

В рамках группы поддержки Устава ООН мы сделали много совместных заявлений в различных международных организациях. Эти заявления отражают нашу общую позицию. Это касается и прав человека, и проблематики здравоохранения, развития, торговли. Здесь у нас есть союзники, с которыми мы активно ведем работу. Одна из таких стран — Венесуэла. Очень активная в этом плане страна, и мы признательны ей за координирующую роль, которую она взяла на себя в рамках группы друзей по защите Устава ООН.

— Исчерпала ли ООН, на ваш взгляд, свой потенциал? Видите ли вы перспективы развития ООН, условно говоря, через 20 лет и дальше?

— Я занимаюсь ООН в практическом плане с 1977 года. То есть, по сути, вся дипломатическая карьера у меня связана с ООН. Надо сказать, что даже во времена холодной войны нам удавалось в ООН, включая Совет Безопасности, находить взаимоприемлемые решения, которые не позволяли миру скатываться к грани мировой войны. Сейчас ситуация стала сложнее, в частности в ООН, — надо это признать. Потому что наши оппоненты отказываются слушать то, что мы им говорим, и учитывать наши интересы. То есть в ООН стало гораздо сложнее работать в этом плане. Это относится к ООН в целом, включая отделение в Женеве.

Что касается будущего, то нужно признать, что альтернативы ООН на сегодняшний день не существует. Если не будет ООН, то не будет ничего. Непонятно, на какой основе тогда нужно будет строить международные отношения. Поэтому мы выступаем за сохранение и укрепление ООН. Мы поддерживаем реформирование организации, которое отвечало бы интересам всех государств и всех групп государств. В этом плане ООН, в каком бы состоянии она сейчас ни находилась, какие бы ни переживала трудные эпизоды в своей деятельности, все же остается единственной универсальной международной организацией, где и следует искать точки соприкосновения и ответы на вызовы, с которыми сталкивается человечество в настоящее время. Исходя из этого мы работаем и стараемся, как это ни трудно, держать планку в нашу пользу и в пользу продолжения конструктивного сотрудничества со всеми странами.

Мы не закрываем двери к разговору с западными оппонентами. Мы не уходим от дискуссии, мы участвуем в ней. С их стороны мы чувствуем отторжение, нежелание разговаривать с нами. Они даже стали опасаться поддерживать личные контакты, что очень странно для дипломатической практики. Отказываются встречаться, обсуждать вопросы в двустороннем плане. Есть ооновская специфика, когда они не могут этого избежать во время групповых обсуждений различных проектов резолюций и решений. Они вынуждены сидеть с нами за одним столом, выслушивать наше мнение и участвовать в этом. А все остальные контакты, к сожалению, сейчас заморожены. Это очень печально, потому что дипломатия не должна идти по пути прекращения контактов. Нужно идти по пути выслушивания и, по возможности, учета интересов друг друга.

— В этом напряженном графике как строится типичный рабочий день постоянного представителя России при международных организациях в Женеве?

— Думаю, не сильно отличается от рабочих графиков многих других руководителей. Это совещания с дипломатами, определение наших задач.

— Но ведь есть еще многосторонние контакты?

— Да, многосторонние контакты продолжаются, идут заседания рабочих органов, конференции. Естественно, мы во всем этом участвуем, выступаем, делаем заявления. Большая часть работы этому посвящена.

Двусторонние связи тоже продолжаются. Сюда охотно приходят представители Африки, Азии. Буквально каждый день есть такие контакты. Только что приходил новый постпред Зимбабве. До этого были другие новые постпреды. Они обмениваются с нами мнениями по различным вопросам, ищут поддержки их инициатив.

Хочу сказать о Совете ООН по правам человека. Наши оппоненты превращают его в механизм давления на неугодные им страны. Те государства, которые это ощущают, приходят и просят у нас поддержки. Это африканские страны, это КНДР, Сирия, Венесуэла — все, кто находится под прессом американской политики.

Есть общность интересов и позиций со странами, в отношении которых введены односторонние санкции. Здесь очень много контактов, дипломатическая жизнь не прекращается

Мы всячески это приветствуем и всегда идем на контакты.

— Понимаю, что работа здесь идет в напряженном режиме, но ведь надо и искать возможность отдохнуть. Что вы видите для себя наиболее привлекательным досугом в Женеве?

— Надо объективности ради сказать, что, конечно, Женева и Швейцария в целом — это место, где есть чем заняться в плане отдыха. Все-таки здесь прекрасная природа, горы, озера, великолепные ландшафты. Здесь есть на что посмотреть и куда съездить. Очень много возможностей для проведения спортивных мероприятий. Пытаюсь как-то выкраивать на это время, хотя не всегда удается. Но стараемся вести активный и здоровый образ жизни.

— Геннадий Михайлович, хочу поблагодарить вас за эту беседу, пожелать вам сил, энергии. У вас сейчас одна из самых напряженных для российской дипломатии точек применения своих сил. Так что удачи вам и всего самого доброго!