27 ноября, 09:15,
обновлено 27 ноября, 09:58

Лавров: Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН

Посол Бразилии в России Родриго Де Лима Баэна Соарес и глава МИД РФ Сергей Лавров. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Посол Бразилии в России Родриго Де Лима Баэна Соарес и глава МИД РФ Сергей Лавров
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

По словам главы МИД РФ, Россия плодотворно и конструктивно взаимодействует в ООН и ее Совбезе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Читайте также
Лавров: РФ рассматривает Бразилию как естественного кандидата в постоянные члены СБ ООНРоссия подтвердила поддержку заявке Бразилии на место постоянного члена в СБ ООН

"Ценим самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии, направленный на реформирование институтов глобального управления и повышение в них представленности развивающихся государств. В этом контексте, как мы не раз говорили, Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН", - заявил министр иностранных дел РФ.

"Мы плодотворно и конструктивно взаимодействуем в ООН и ее Совете Безопасности", - добавил Лавров.

В рамках экспозиции представлены архивные документы о ключевых событиях в истории двусторонних отношений. В частности, выставлены материалы о вручении послами верительных грамот, телеграммы высшего руководства, копии соглашений в различных областях сотрудничества. Вниманию публики также представлена фотохроника визитов глав МИД, правительств и президентов России и Бразилии. Также на выставке размещены снимки, запечатлевшие поездку футболиста Пеле в СССР, матчи сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России 2018 года. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичБразилияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация