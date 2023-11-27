Лавров: Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом СБ ООН

По словам главы МИД РФ, Россия плодотворно и конструктивно взаимодействует в ООН и ее Совбезе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Россия ценит самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии и поддерживает стремление этой страны стать постоянным членом СБ ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на церемонии открытия выставки, посвященной 195-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Ценим самостоятельный внешнеполитический курс Бразилии, направленный на реформирование институтов глобального управления и повышение в них представленности развивающихся государств. В этом контексте, как мы не раз говорили, Россия поддерживает стремление Бразилии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН", - заявил министр иностранных дел РФ.

"Мы плодотворно и конструктивно взаимодействуем в ООН и ее Совете Безопасности", - добавил Лавров.

В рамках экспозиции представлены архивные документы о ключевых событиях в истории двусторонних отношений. В частности, выставлены материалы о вручении послами верительных грамот, телеграммы высшего руководства, копии соглашений в различных областях сотрудничества. Вниманию публики также представлена фотохроника визитов глав МИД, правительств и президентов России и Бразилии. Также на выставке размещены снимки, запечатлевшие поездку футболиста Пеле в СССР, матчи сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу в России 2018 года.