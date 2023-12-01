Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Лебедева

Председатель Совета Федерации отметила, что он стремился приносить максимальную пользу родине и навсегда останется в памяти как надежный и отзывчивый человек

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, умерший на 62-м году жизни в четверг, стремился приносить максимальную пользу родине, он навсегда останется в памяти как надежный и отзывчивый человек. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

"Владимир Альбертович стремился приносить максимальную пользу Родине, его исключительная компетентность и высокий профессионализм помогали решать важные задачи по рациональному использованию природных ресурсов, продовольственной безопасности и экологии. В памяти всех, кто знал Владимира Альбертовича, он навсегда останется надежным и отзывчивым человеком, чьи добрые дела никогда не забудутся", - говорится в телеграмме спикера Совфеда.

По ее словам, Лебедев был ответственным, принципиальным государственным деятелем, посвятившим жизнь служению отечеству. "Много лет он плодотворно трудился на благо Нижегородской области, активно участвовал в ее развитии, реализации социально значимых программ и инфраструктурных проектов. Он достойно представлял интересы региона в Совете Федерации, внес большой вклад в совершенствование российского законодательства, снискал доверие и уважение коллег по парламентской работе", - отметила Матвиенко.

Она передала соболезнования родным и близким сенатора.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко сообщал ТАСС, что Лебедева похоронят 2 или 3 декабря в Нижнем Новгороде, точную дату определят родственники.