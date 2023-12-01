Лавров заявил, что муштра в ЕС теперь даже сильнее, чем в НАТО

По словам главы МИД, Россия не призывает к разрушению Евросоюза

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Россия не призывает к разрушению Евросоюза (ЕС), но муштра и палочная дисциплина в этом объединении теперь даже сильнее, чем в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Я не призываю к тому, чтобы Евросоюз развалился, этих призывов не надо. Я просто констатирую то, как себя ведут страны, объявившие сами себя образцом, венцом демократии. Там, в Евросоюзе, никакой демократии не наблюдается. Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, "лучше", чем в НАТО", - обрисовал ситуацию глава российской дипломатии.