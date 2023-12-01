1 декабря, 12:39
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О трусости Блинкена и Борреля, "брейк-дансе" Киева и будущем ОБСЕ. Ответы Лаврова в Скопье

Anadolu via Reuters Connect
© Anadolu via Reuters Connect

Запад не извлек никаких уроков из своей линии на разрушение ОБСЕ, и после встречи в Скопье увеличились шансы "не на сохранение" организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Лавров упрекнул в трусости покинувших Скопье госсекретаря США Энтони Блинкена и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сравнил позицию Киева по переговорам с Москвой с брейк-дансом и назвал одной из целей специальной военной операции возвращение украинских властей к исполнению собственной конституции.

ТАСС собрал основные заявления российского министра.

О деградации ОБСЕ

  • "Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ <...> во всех трех измерениях безопасности", то есть в военно-политическом, экономическом и гуманитарном.
  • Сейчас в ОБСЕ идут "какие-то мелкие дрязги" по поводу продления полномочий глав ее институтов - "мелкая возня, которая никакого отношения к глубочайшему кризису этой организации не имеет".
  • Запад не извлек уроков из своей линии на разрушение организации и упорно ее добивает. После встречи в Скопье "шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ".

О трусости западных коллег

  • Блинкен и Боррель, покинувшие мероприятия в Скопье, "наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию": "А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках".
  • Этим же объясняются "все эти выверты с невыдачей виз" российским дипломатам на мероприятия ООН в Нью-Йорке и ЮНЕСКО в Париже.

О трансформации Евросоюза

  • Очевидно, что ЕС, который создавался как "объединение стран, которые сообща хотели повышать благосостояние своих граждан", переродился: "Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, "лучше", чем в НАТО".
  • Руководство Еврокомиссии уже, "по большому счету, узурпирует власть": "Уже много примеров, когда страны-члены начинают задаваться вопросом, на основе каких полномочий Еврокомиссия решает за страны-члены".
  • "Я не призываю к тому, чтобы Евросоюз развалился <...>. Я просто констатирую то, как себя ведут страны, объявившие сами себя образцом, венцом демократии. Там, в Евросоюзе, никакой демократии не наблюдается".

О переговорах с Украиной

  • Со стороны Украины и ее хозяев нет сигналов о готовности к какому-либо политическому урегулированию: "Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать".
  • Россия не видит причин пересматривать цели специальной военной операции, одна из которых - вернуть власти Украины "к выполнению своей собственной конституции".

О палестино-израильском конфликте

  • Россия слышит заявления, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС, но "законы ведения войны никто не отменял, <...> необходимо об этом помнить".
  • Москва всегда была заинтересована в безопасности Израиля, который находится "в очень уязвимом положении". Но "корень этой уязвимости" заключается в невыполнении решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства.

О Балканах

  • Запад всегда хотел на Балканах настроить одну нацию против другой, но народы региона "все-таки выработали в себе какой-то генетический код и не дадут себя в конечном итоге в обиду".
  • Ситуация вокруг Сербии и Косова напоминает происходящее в рамках ОБСЕ: "Сначала о чем-то договориться, отпраздновать достижение результата, а потом наблюдать, как начинается сначала мелкий, а потом и крупный саботаж".
  • ЕС отказывается продолжать переговоры о вступлении Сербии, пока Белград не присоединится "ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза, включая санкции против РФ". "Мы никому ничего не навязываем. Это дело каждого народа - определяться, как быть дальше".
 
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