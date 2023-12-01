О трусости Блинкена и Борреля, "брейк-дансе" Киева и будущем ОБСЕ. Ответы Лаврова в Скопье

Запад не извлек никаких уроков из своей линии на разрушение ОБСЕ, и после встречи в Скопье увеличились шансы "не на сохранение" организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Лавров упрекнул в трусости покинувших Скопье госсекретаря США Энтони Блинкена и главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, сравнил позицию Киева по переговорам с Москвой с брейк-дансом и назвал одной из целей специальной военной операции возвращение украинских властей к исполнению собственной конституции.
ТАСС собрал основные заявления российского министра.
О деградации ОБСЕ
- "Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ <...> во всех трех измерениях безопасности", то есть в военно-политическом, экономическом и гуманитарном.
- Сейчас в ОБСЕ идут "какие-то мелкие дрязги" по поводу продления полномочий глав ее институтов - "мелкая возня, которая никакого отношения к глубочайшему кризису этой организации не имеет".
- Запад не извлек уроков из своей линии на разрушение организации и упорно ее добивает. После встречи в Скопье "шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ".
О трусости западных коллег
- Блинкен и Боррель, покинувшие мероприятия в Скопье, "наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию": "А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках".
- Этим же объясняются "все эти выверты с невыдачей виз" российским дипломатам на мероприятия ООН в Нью-Йорке и ЮНЕСКО в Париже.
О трансформации Евросоюза
- Очевидно, что ЕС, который создавался как "объединение стран, которые сообща хотели повышать благосостояние своих граждан", переродился: "Там палочная дисциплина, муштра, по-моему, даже хуже, чем в НАТО. Вернее, "лучше", чем в НАТО".
- Руководство Еврокомиссии уже, "по большому счету, узурпирует власть": "Уже много примеров, когда страны-члены начинают задаваться вопросом, на основе каких полномочий Еврокомиссия решает за страны-члены".
- "Я не призываю к тому, чтобы Евросоюз развалился <...>. Я просто констатирую то, как себя ведут страны, объявившие сами себя образцом, венцом демократии. Там, в Евросоюзе, никакой демократии не наблюдается".
О переговорах с Украиной
- Со стороны Украины и ее хозяев нет сигналов о готовности к какому-либо политическому урегулированию: "Для того чтобы политический процесс начинать, нужны двое, как в танго, но ребята с той стороны танцуют не танго, а брейк-данс. Там надо солировать".
- Россия не видит причин пересматривать цели специальной военной операции, одна из которых - вернуть власти Украины "к выполнению своей собственной конституции".
О палестино-израильском конфликте
- Россия слышит заявления, что Израиль не остановится, пока не уничтожит ХАМАС, но "законы ведения войны никто не отменял, <...> необходимо об этом помнить".
- Москва всегда была заинтересована в безопасности Израиля, который находится "в очень уязвимом положении". Но "корень этой уязвимости" заключается в невыполнении решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства.
О Балканах
- Запад всегда хотел на Балканах настроить одну нацию против другой, но народы региона "все-таки выработали в себе какой-то генетический код и не дадут себя в конечном итоге в обиду".
- Ситуация вокруг Сербии и Косова напоминает происходящее в рамках ОБСЕ: "Сначала о чем-то договориться, отпраздновать достижение результата, а потом наблюдать, как начинается сначала мелкий, а потом и крупный саботаж".
- ЕС отказывается продолжать переговоры о вступлении Сербии, пока Белград не присоединится "ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза, включая санкции против РФ". "Мы никому ничего не навязываем. Это дело каждого народа - определяться, как быть дальше".