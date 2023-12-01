Лавров: Запад не извлек уроков из своей провальной линии на разрушение ОБСЕ

Глава МИД РФ отметил, что на СМИД ОБСЕ "лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность"

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Западные страны не извлекли никаких уроков из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и продолжают добивать объединение. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета министров иностранных дел государств - участников ОБСЕ.

"Мы убедились, что никаких уроков наши западные коллеги не извлекли из своей провальной линии на разрушение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. С упорством, заслуживающем лучшего применения, продолжают ее добивать. Этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено, и лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность", - констатировал глава российской дипломатии.