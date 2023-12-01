Лавров заявил о деградации всего созданного в ОБСЕ по трем направлениям безопасности

Глава МИД РФ подчеркнул, что западные страны никаких уроков "не извлекли из своей провальной линии на разрушение организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с упорством, заслуживающем лучшего применения, продолжают ее добивать"

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по всем трем направлениям в сфере безопасности.

"Хочу только выразить сожаление, что к 30, а это именно 30 заседание министров иностранных дел ОБСЕ, мы пришли к такой ситуации, когда этот юбилей ну просто не получается праздновать. Мы наблюдаем полную деградацию всего того, что было создано в ОБСЕ и до этого в рамках совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, деградацию всего, что было создано во всех трех измерениях безопасности - и в военно-политическом, в экономическом и экологическом, и гуманитарном и правозащитном", - сказал он на пресс-конференции по итогам участия на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Министр также подчеркнул, что западные страны никаких уроков "не извлекли из своей провальной линии на разрушение организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с упорством, заслуживающем лучшего применения, продолжают ее добивать". "Этому вчера 95% выступлений наших западных коллег было посвящено, и лишь несколько трезвых голосов все-таки напоминали, что ОБСЕ была создана для того, чтобы сотрудничать и обеспечивать взаимную безопасность", - добавил Лавров.

Глава российского дипведомства указал на разрушения и в военно-политической сфере, "включая отказ ратифицировать адаптированный договор о вооруженных силах в Европе". "Разрушены были и многочисленные другие договоренности, которые помогали поддерживать баланс в сфере безопасности, и обеспечивали, в общем-то, реальный контроль над вооружениями и сокращении вооружений на европейском театре, - продолжил он. - Разрушено все и в экономической области <...>. Вторая корзина <...> уничтожена беспрецедентными санкциями, которыми в огромном количестве Евросоюз и Соединенные Штаты обложили Российскую Федерацию".

Российский министр в четверг выступил в Скопье на пленарном заседании СМИД ОБСЕ и провел ряд двусторонних встреч, а также трехсторонние переговоры с действующим и будущим председателями ОБСЕ - главой МИД Северной Македонии Буяром Османи и главой МИД Мальты Яном Боргом.