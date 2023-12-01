"Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ". Лавров - об итогах СМИД

По словам главы МИД РФ, "самое главное ощущение" после заседания СМИД - это безразличие в отношении итогов этой встречи

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил, как изменились шансы на сохранение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц этого объединения.

"Шансы увеличились, но не на сохранение ОБСЕ", - ответил он на пресс-конференции на вопрос, увеличились ли шансы на сохранение ОБСЕ после проведения СМИД.

По словам главы российского дипведомства, "самое главное ощущение" после заседания СМИД - это безразличие в отношении итогов этой встречи. "Организация себя уже превратила в нечто, что у меня уже вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - резюмировал Лавров.

В преддверии визита в Скопье глава МИД РФ на форуме "Примаковские чтения" заявил, что ОБСЕ еще можно попытаться спасти от Запада, который пытается использовать ее в своих интересах, но "шансы невелики".