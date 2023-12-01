Лавров напомнил законы ведения войны, говоря о намерении Израиля уничтожить ХАМАС

Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, напомнил глава МИД РФ

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, но необходимо помнить, что законы войны никто не отменял. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Мы слышим заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС. Я сейчас не буду вдаваться в детали, каким образом это встречено экспертами и как профессиональные военные комментируют это, но то, что законы ведения войны никто не отменял, я считаю, необходимо об этом помнить", - подчеркнул глава российской дипломатии.

Министр привел статистику, согласно которой количество погибших детей в Газе составило более 6 тыс., а женщин - более 4 тыс. "Мы категорически осудили террористическую атаку 7 октября, но мы также категорически не можем согласиться с тем, что против терроризма можно бороться любыми средствами, включая грубейшие нарушения норм международного права", - подчеркнул Лавров, отметив, что такую же позицию занимают практически все страны, которым небезразличен этот регион.

Глава российской дипломатии отметил, что наслышан о том, что американцы призывают израильское руководство минимизировать последствия для гражданского населения. "Наверное, это минимум, что можно сделать. Он рассказал, что Россия в Совбезе ООН пыталась пойти чуть дальше и предложила объявить гуманитарное прекращение огня. Однако США выступили против и не дали этого сделать. На аналогичную резолюцию, выдвинутую Бразилией, США также наложили вето. Внесенный же арабскими странами на Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции был слабее и предусматривал лишь гуманитарное перемирие. "И следующую резолюцию опять предложила Бразилия в СБ ООН, но мы были вынуждены воздержаться, потому что она была слабее, чем позиция Генеральной Ассамблеи", - пояснил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия всегда была заинтересована в обеспечении безопасности Израиля, который, по его словам, "находится в очень уязвимом положении". "Корень этой уязвимости заключается в том, что решение Совета безопасности ООН о создании палестинского государства не выполняется. Палестинское государство в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое "должно жить в мире и безопасности с Израилем и со всеми другими соседями", - подчеркнул министр.

Глава МИД РФ также напомнил об арабской мирной инициативе 2002 года, выдвинутой королем Саудовской Аравиии Абдаллой. Она предполагает создание палестинского государства и последующее установление мирных отношений между арабскими странами и Израилем. "Казалось бы, вот реальный путь к стабильной, устойчивой обстановке на этой многострадальной земле. Но пока у нас не получается", - посетовал Лавров.