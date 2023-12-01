Лавров: ОБСЕ игнорирует саботаж усилий по урегулированию ситуации вокруг Сербии и Косова

По словам главы МИД РФ, примером может послужить судьба "многих договоренностей, которые под зонтиком ОБСЕ были достигнуты, а потом их Запад методично разрушал"

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Ситуация вокруг Сербии и Косова напоминает происходящее в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) методичное разрушение достигнутых ранее договоренностей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"На самом деле все, что происходит вокруг Сербии и Косова, органично вписывается в тенденцию, которую мы наблюдаем в рамках ОБСЕ: сначала о чем-то договориться, отпраздновать достижение результата, а потом наблюдать, как начинается сначала мелкий, а потом и крупный саботаж", - отметил он.

По словам министра, примером может послужить судьба "многих договоренностей, которые под зонтиком ОБСЕ были достигнуты, а потом их Запад методично разрушал".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил о том, как "Европейский союз, "великий" посредник во многих ситуациях, по призыву Генеральной Ассамблеи ООН - он очень хотел, чтобы ГА ООН специально обратилась к ЕС посодействовать в наведении мостов между Белградом и Приштиной в 2013 году - уже больше, чем 10 лет тому назад, торжественно объявил о достижении согласия о создании Сообщества сербских муниципалитетов в Косове".

"Ничего [с тех пор] не произошло, - констатировал Лавров. - Люди, которые в Приштине назначены руководить этим сербским краем, категорически отказывались и продолжают отказываться от выполнения этой договоренности. И что делает Европейский союз? Он как-то требует от них вести себя прилично? Нет, он требует от Сербии поменять свою позицию и уже сочинил новый документ о Сообществе сербских муниципалитетов в Косове, который разительно отличается от того, под чем подписались Белград и Приштина 10 лет назад".

"Это очень похоже на многие ситуации с договоренностями и документами ОБСЕ", - резюмировал глава МИД РФ.

Сербам выкручивают руки

Лавров обратил внимание на то, что Европейский союз отказывается открывать новые главы для переговоров о вступлении Сербии в ЕС, пока Белград не присоединится "ко всем внешнеполитическим решениям Евросоюза, включая санкции против РФ". Кроме того, продолжил он, от сербов требуют также непременно признать Косово или, по крайней мере, поддержать принятие Косова в члены международных организаций.

"Вот такая у Европы сила убеждения, - продолжил министр. - Подобная линия продолжается и в отношении Республики Сербской (в Боснии и Герцеговине - прим. ТАСС), и в отношении тех, кто думает об интересах своего собственного народа, кто хочет сохранить свое собственное человеческое достоинство в политике. К сожалению, их остается все меньше и меньше, а все остальные движутся в том направлении, которое было провозглашено когда-то: конец истории, либеральный миропорядок, все под одну гребенку, один командир - все остальные на подхвате".

"Мы никому ничего не навязываем. Это дело каждого народа - определяться, как быть дальше", - подчеркнул глава МИД РФ.