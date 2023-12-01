Лавров заявил, что народы Балкан не позволят Западу настраивать одну страну против другой

По словам главы МИД РФ, западные страны "какие-то этнические группы на Балканах поощряют, а в отношении других занимают агрессивную, диктаторскую позицию, требуя соглашаться, пока не поздно, присоединяться к санкциям против России"

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Народы стран Балканского полуострова не позволят Западу настроить одну нацию против другой. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"В интересах Запада было Югославию развалить, никому на Балканах такая объединяющая сила не нужна, Запад всегда хотел на Балканах разыгрывать одну нацию против другой, с успехом это сейчас продолжает делать, - сказал он. - Я убежден, что народы балканских стран за свою длительную, тяжелую, но славную историю все-таки выработали в себе какой-то генетический код и не дадут себя в конечном итоге в обиду, не дадут нашим западным коллегам постоянно разыгрывать одну страну против другой, одну нацию против другой".

Лавров заметил, что западные страны "какие-то этнические группы на Балканах поощряют, а в отношении других занимают агрессивную, диктаторскую позицию, требуя соглашаться, пока не поздно, присоединяться к санкциям против России".

"Мы испытываем очень добрые чувства к македонскому народу и, находясь здесь, я, видя ваших граждан, ощущаю это тепло, которое они излучают по отношению к нам, - это взаимно", - добавил глава МИД РФ.