Лавров: Запад занимается "мелкой возней" в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров

Речь идет о комиссарах, которые прямо нарушали принципы этой структуры, отметил глава МИД РФ

СКОПЬЕ, 1 декабря. /ТАСС/. Запад вместо преодоления кризиса в Организации по безопасности в Европе (ОБСЕ) занимается "мелкой возней" по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы этой структуры. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

"Сейчас, пока мы с вами общаемся, там (в ОБСЕ - прим. ТАСС) какие-то мелкие дрязги - продлевать или не продлевать вот всех этих лиц, которые возглавляют институты ОБСЕ и которые манкировали своими прямыми обязанностями, прямо нарушая принципы, на которых зиждется организация, где они были назначены обеспечивать различные направления ее деятельности. Они сейчас бьются за то, чтобы продлить друг друга, вот этих всех комиссаров по средствам массовой информации и прочим делам, пытаются продлить на девять месяцев, на один год", - сказал он.

"Из-за этого сейчас идет мелкая возня, которая никакого отношения к глубочайшему кризису этой организации не имеет, но их волнует только это", - подчеркнул министр.

Лавров указал, что ему безразлично, чем закончатся "посиделки" по вопросу продления полномочий руководителей институтов ОБСЕ.

Российский министр в четверг выступил в Скопье на пленарном заседании СМИД ОБСЕ и провел ряд двусторонних встреч, а также трехсторонние переговоры с действующим и будущим председателями организации - главой МИД Северной Македонии Буяром Османи и главой МИД Мальты Яном Боргом.