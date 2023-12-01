Захарова прокомментировала слова председателя ОБСЕ про "дискуссию об исключении РФ"

Буяр Османи ранее заявил, что "ОБСЕ никогда не была организацией единомышленников, ее цель - объединить страны с разными мнениями посредством взаимодействия с всеобъемлющим подходом к безопасности для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе, поэтому на данном этапе дискуссия исчерпана"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главы МИД Северной Македонии Буяра Османи о том, что "дискуссия об исключении России из ОБСЕ исчерпала себя".

"А была? Надо же. Все пропустили", - написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее Османи, отвечая на вопрос журналиста о возможности исключения РФ из организации, заявил, что "ОБСЕ никогда не была организацией единомышленников, ее цель - объединить страны с разными мнениями посредством взаимодействия с всеобъемлющим подходом к безопасности для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе, поэтому на данном этапе дискуссия (об исключении РФ - прим. ТАСС) исчерпана".

С 30 ноября по 1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров в Скопье принял участие в пленарном заседании СМИД ОБСЕ, провел ряд двусторонних контактов и трехсторонюю встречу с действующим и будущим председателями организации. Также министр дал пресс-конференцию, которая собрала более 100 журналистов со всего мира и продлилась около 1 часа 15 минут.