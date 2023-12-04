Путин заявил, что в решениях по охране Байкала должен соблюдаться баланс

По словам президента, подход к охране озера должен учитывать как интересы местных жителей, так и меры, необходимые для сохранения этого национального достояния

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Подход к охране Байкала должен учитывать как интересы местных жителей, так и меры, необходимые для сохранения этого национального достояния, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Что касается озера Байкал - очень важная тема. Здесь нужно обеспечить баланс между интересами людей, которые проживают в этом регионе, и интересами защиты самого озера. В общем, там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, имею в виду, что это наше национальное достояние", - указал он.

Ранее на встрече эту тему затронул глава СПЧ Валерий Фадеев. Он напомнил, что в июле Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает сплошные рубки в зоне Байкальской природной территории. "Этот пункт законопроекта вызвал общественный резонанс. Есть серьезные аргументы против законопроекта в нынешнем виде, их выдвигают профессионалы, не популисты", - подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что СПЧ глубоко изучил эту проблему и считает необходимым разделить задачу на две части: с одной стороны - социальные права жителей Иркутской области и Республики Бурятия, с другой - вопросы реализации инвестиционных проектов. "По первому вопросу необходимо оперативно, как можно скорее принять закон - там дороги к некоторым населенным пунктам пришли в негодность. Нужно строить очистные сооружения, в этом году были мощные сели - надо строить сооружения против селей. Это небольшие проекты, они не нанесут вреда озеру", - отметил Фадеев.

При этом, по его словам, вопрос реализации инвестиционных проектов требует дополнительной проработки. "Масштабная хозяйственная деятельность чревата негативными последствиями. Надо все тщательно продумать", - подчеркнул Фадеев.

О законопроекте

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в июне этого года, поправками дополняются законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы законопроекта, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории (БПТ) граждан. Так, законопроект даст возможность строить селезащитные сооружения, чтобы не допустить попадания вредных веществ из уже закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в озеро, и создавать отвечающую экологическим требованиям туристическую инфраструктуру.

Летом по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина профильный комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с межфракционной группой "Байкал" провели встречи с жителями Иркутской области и Республики Бурятия для обсуждения законодательных инициатив по вопросу сохранения Байкала.

15 октября Володин поручил профильному комитету Думы проработать вопрос об исключении нормы о сплошной рубке из законопроекта. По его мнению, профильному комитету необходимо при доработке законопроекта ко второму чтению "найти решение, которое оберегло бы от поспешных шагов". Позицию Володина тогда же поддержал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, который подчеркнул, что запрет на сплошные рубки необходимо сохранить в законе. Он также предложил продумать возможность перевода категории земель БПТ "под конкретные вещи, которые тоже в законе прописать".