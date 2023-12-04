Путин призвал СПЧ не сбавлять темпы работы

Президент отметил, что деятельность Совета по развитию гражданского общества и правам человека очень важна как для страны, так и для конкретных людей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Деятельность Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) очень важна как для страны в целом, так и для конкретных людей, сбавлять темп этой работы нельзя, отметил президент РФ Владимир Путин.

Завершая заседание СПЧ, глава государства сказал: "Я хочу всех вас поблагодарить за такую активную работу на протяжении всего года и очень прошу вас не ослаблять темпов этой работы. Вы видите, насколько она важна для страны". "А, может быть, еще важнее то, что в ней нуждаются конкретные люди, которым вы помогаете", - добавил он, обращаясь к участникам встречи.

"Спасибо большое и с наступающим вас Новым годом!" - сказал глава государства в завершение.