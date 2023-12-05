ГД ратифицировала соглашение с Белоруссией о центрах боевой подготовки

Их основными задачами являются в том числе совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании ратифицировала соглашение с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран.

Документ был подписан в Минске 28 марта 2023 года. 26 октября его внес на ратификацию в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на их территориях. Основными задачами центров являются в том числе совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники.

Отмечается, что личный состав воинских контингентов в период выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра носит форму одежды и знаки различия, установленные в национальных вооруженных силах, если уполномоченными органами сторон не будет принято иного согласованного решения.