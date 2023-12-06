Мишустин впервые посетит выставку-форум "Россия"

Премьер-министр РФ выступит с докладом на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории российского общества "Знание"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду приедет на выставку-форум "Россия" на ВДНХ, где представлены главные достижения страны в разных сферах. Глава кабмина посетит ее впервые.

В лектории российского общества "Знание" Мишустин выступит с докладом на тему "Создаем будущее сегодня". Также он осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.

Лектором общества "Знание" российский премьер становится не впервые. В апреле этого года он принял участие в федеральном просветительском марафоне, где поделился опытом в формате монолога и ответил на вопросы аудитории, которая спрашивала председателя правительства о глобальных вызовах, очередной промышленной революции и о том, что из выученного и освоенного оказалось самым важным.

Мишустин выступал и на предыдущих таких мероприятиях. Так, в сентябре 2021 года он рассказал о значении фундаментального образования, о достижениях России в области передовых технологий и поделился секретами успеха отечественных ученых.

Богатая экспозиция

Международная выставка-форум "Россия" - первое событие такого масштаба с советских времен. Она открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля. Форум призван продемонстрировать важнейшие достижения страны, содействовать дальнейшему международному сотрудничеству.

Для этого, в частности, глава российского кабмина приглашал на выставку представителей СНГ и ЕАЭС. Он пояснял, что на ВДНХ Россия готова показать как нынешние "позитивные результаты сотрудничества <…> в различных отраслях", так и "новые перспективные инициативы".

С первого дня на площедке форума работает Координационный центр правительства. В течение полугода там организуют совещания, круглые столы, хакатоны, лекции с участием вице-премьеров, министров, представителей регионов, экспертов. Кроме того, павильон позволяет посетителям больше узнать о работе кабмина и органов власти в целом.

Двумя днями ранее выставку-форум впервые посетил президент РФ Владимир Путин. Как рассказывал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства интересовался павильонами и остался доволен богатой экспозицией.

На выставке представлены все регионы России. Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.