Постпредство РФ при ООН назвало зерновую сделку обманом России со стороны Киева и Запада

Россия не вернется к ней без гарантий, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Зерновая сделка была обманом России со стороны Украины и Запада, РФ не вернется к ней без гарантий. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

"Если бы украинцы находились действительно в таком бедственном положении, как это пытаются представить наши западные коллеги, то Киев, наверное, не стал бы вывозить зерно из страны в таких огромных количествах", - сказал он.

"Под прикрытием этого проекта нас обманывали и киевский режим, использовавший ее [зерновую сделку] для атак на российские объекты <...>, и западные страны, не выполнившие ничего из заключенного меморандума <...>. Пока этого не произойдет и пока мы не получим гарантий, что Запад и режим [президента Украины Владимира] Зеленского будут выполнять положения инициативы, о ее возрождении не может быть и речи", - заключил дипломат.